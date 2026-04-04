«Жила ради неё». Американка Эмбер Гленн восхитилась одной из программ Алёны Косторной

Олимпийская чемпионка в командном турнире (2026), трёхкратная чемпионка США фигуристка Эмбер Гленн с восхищением отметила одну из программ российской спортсменки, чемпионки Европы и призёра чемпионатов России Алёны Косторной – постановку по мотивам известной серии фильмов «Сумерки», которая была её произвольной программой в сезоне-2019/2020.

«Моя королева. Я жила ради её программы «Сумерки», – написала Гленн в комментариях под видео, посвящённым Косторной одним из пользователей соцсети.

В 2023 году Косторная заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее она вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. Весной 2025 года они объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий.

Ранее фигуристы заявляли, что намерены возобновить спортивную карьеру после рождения ребёнка.

