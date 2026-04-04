Александра Трусова показала процесс подготовки к турниру «Русский вызов»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась видео с процесса подготовки к турниру шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт в Санкт-Петербурге 4 апреля. Известно, что спортсменка готовит совместный номер со своим мужем, фигуристом Макаром Игнатовым.

«Подготовка к «Русскому вызову» проходила… весело. Скажу честно, меня выручала только природная любовь к адреналину, закалённая годами опасных прыжков. Но вообще доверять партнёру, когда он твой муж, гораздо проще. Ведь от того, уронит он тебя или нет, зависит то, чья сегодня очередь готовить ужин», — написала Трусова у себя в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в текущем сезоне регламент турнира не будет ограничивать участников в выборе темы и настроения гала-постановок. Мероприятие пройдёт в четвёртый раз в истории, его премьера состоялась в 2023 году в Москве.