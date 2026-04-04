«Русский вызов» — 2026: список участников турнира

Сегодня, 4 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников мероприятия.

Состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв (при участии Алисы Двоеглазовой).

Женщины: Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Софья Муравьёва, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Александра Игнатова (в паре с Макаром Игнатовым), Елизавета Туктамышева, Анна Фролова.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.