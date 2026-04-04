«Русский вызов» — 2026: где смотреть, расписание трансляции

Сегодня, 4 апреля, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдёт турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов».

Турнир начнётся в 17:00 мск и закончится в 21:30. Следить за соревнованием в прямом эфире можно будет на сайте Первого канала. Также самые яркие моменты будут показаны в телеэфире.

Абсолютный чемпион турнира (набравший наибольшую общую сумму баллов) получит 5 млн рублей, обладатель второго места — 2,5 млн рублей, обладатель третьего места — 1 млн рублей. Победители в специальных номинациях получат по 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что в текущем сезоне регламент турнира не будет ограничивать участников в выборе темы и настроения гала-постановок. Мероприятие пройдёт в четвёртый раз в истории, его премьера состоялась в 2023 году в Москве.