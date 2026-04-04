Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Была просто потрясающей». Лью — о выступлении Каори Сакамото на ЧМ-2026
Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью рассказала о своих впечатлениях от выступления японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира – 2026 в Праге (Чехия). Сакамото выиграла соревнования, набрав 238,28 балла в сумме двух программ.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

– Как тебе выступление Каори Сакамото на чемпионате мира?
– Каори была просто потрясающей. Я буквально подпрыгивала на месте во время её проката. Мы с моим менеджером и агентом смотрели его во время обеда и буквально кричали от радости — были очень взволнованы. Я считаю, это была идеальная программа.

– Хочешь оставить ей какие-то пожелания?
– Хочу поздравить её с таким результатом. У неё потрясающая карьера, и она оставила большой след в фигурном катании, – сказала Лью во время пресс-конференции шоу Stars On Ice.

25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также завоевала две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.

