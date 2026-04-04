«Была просто потрясающей». Лью — о выступлении Каори Сакамото на ЧМ-2026

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью рассказала о своих впечатлениях от выступления японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира – 2026 в Праге (Чехия). Сакамото выиграла соревнования, набрав 238,28 балла в сумме двух программ.

– Как тебе выступление Каори Сакамото на чемпионате мира?

– Каори была просто потрясающей. Я буквально подпрыгивала на месте во время её проката. Мы с моим менеджером и агентом смотрели его во время обеда и буквально кричали от радости — были очень взволнованы. Я считаю, это была идеальная программа.

– Хочешь оставить ей какие-то пожелания?

– Хочу поздравить её с таким результатом. У неё потрясающая карьера, и она оставила большой след в фигурном катании, – сказала Лью во время пресс-конференции шоу Stars On Ice.

25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также завоевала две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.