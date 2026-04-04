«Поразительная логика». Казанский — о словах Родниной про запрет алкоголя на стадионах

Российский спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной насчёт отказа Минздрава возвращать на спортивные стадионы алкогольные напитки. По словам Родниной, в России наличие алкоголя на спортивных мероприятиях негативно влияет на атмосферу соревнований и поведение зрителей.

«Справедливый вопрос задаёт Ирина Роднина. И правда: «Почему там не разводят болельщиков, а у нас разводят?» Вообще, конечно, поразительная логика оправдания запретов у Ирины Константиновны — народ у нас такой, оказывается. Ага, не повезло. Испанцам в этих Барселонах повезло с публикой. А нам с вами нет…

Разрешишь пиво на стадионе, так он и немедленно станет рассадником пьянства и детонатором подрыва семейных ценностей. На территории футбола влияние Петра и Февроньи будет временно ограничено.

И всё — падение демографии, увеличение роста разводов, брошенные дети, одинокий алкоголизм родителя…

Удивительно, но на нескольких хоккейных аренах пиво всё-таки продаётся. И вы знаете — поразительно, там болельщики ведут себя… как обычно. Они болеют. Что ещё просто землю из-под ног вышибает — на хоккей люди ходят… держитесь… с детьми!!! И ничего.

В отличие от «Дома музыки». Вот там недавно махач был дикий за правоту басового ключа над скрипичным. Интересно, а что там такое в буфетах? Вряд ли эклеры в голову ударили. И почему в консерваториях и театрах до сих пор не ограничена продажа такой продукции?

Ладно. Ничего нового…

Хотя… я бы посмотрел, как люди мирно покидали бы стадион в Барселоне, если бы их тоже выпускали секторами. Ну так, в порядке социального эксперимента. Да и чтобы через час. И желательно в непогоду. Никаких сомнений в дружелюбной атмосфере на стадионе. Там же безоблачное небо. Народ другой…точно…» — написал Казанский у себя в телеграм-канале.