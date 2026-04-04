Анна Щербакова рассказала, в какой сфере видит себя после получения образования

Олимпийская чемпионка (2022) фигуристка Анна Щербакова поделилась, в какой сфере хотела бы работать после получения образования.

— Почему поступила в спортивный вуз? Это довольно сложный для меня вопрос. Очень много времени я об этом думала и с родителями тоже много на эту тему общалась. Школу я закончила в тот же год, в который была и Олимпиада. Получается, в 18 лет очень много на меня сразу свалилось — и ЕГЭ я сдала, школу закончила и Олимпиада закончилась. Началась новая для меня жизнь. Надо было сразу выбирать, куда дальше идти поступать, и приняли решение — на тренера. Спортивный вуз я по-любому хочу закончить. Потому что я всё ещё не знаю, как моя жизнь повернётся. И точно хотелось, чтобы у меня была возможность больше разбираться в этом. Если вдруг мне захочется стать тренером, чтобы я была к этому готова. Поэтому выбрали именно пойти на тренера. Но точно так же было понимание, что полноценно учиться в двух вузах одновременно у меня возможности не будет. Слишком много работы, чтобы это совмещать.

Насчёт второго образования я очень много думала, в какую сторону пойти. И как раз были мысли, что я даю себе время определиться со сферой жизни, в которую я хотела больше углубиться и получить именно там второе образование. Даже прошлым летом проходила некоторые курсы журналистики. Они были очные, и пока было более свободное расписание, мне удавалось это совмещать. Но как только начался спортивный сезон, началась работа. Уже невозможно было это совмещать. Поэтому пока что история со вторым образованием повисла в воздухе.

— Мысли в сторону журналистики немного есть?

— Я бы не сказала, что там была прям журналистика. Скорее телерадиоведущая. Но там очень много разных направлений — и журналистика, и прямые эфиры, и сбор новостей. То есть там очень много разных направлений. Мне было очень интересно. Я впервые за долгое время углубилась в это всё, сидела на парах по шесть часов в день. Интересно, конечно, но пока всё равно полноценно не получается совмещать, — сказала Щербакова в видео, опубликованном в телеграм-канале Евтушенко Live.