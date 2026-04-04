Владислав Дикиджи выступит на турнире «Кубок Содружества» в Йошкар-Оле

Чемпион России (2025) российский фигурист Владислав Дикиджи выступит на турнире «Кубок Содружества», в котором примут участие фигуристы из России и Беларуси. Об этом свидетельствует официальная заявка, опубликованная на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдёт с 5 по 8 апреля. Помимо Дикиджи, на турнире выступят многие известные на всероссийском уровне представители танцев на льду: Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

Среди юниоров в числе заявленных участников присутствует серебряный призёр финала Гран-при России Лидия Плескачёва.