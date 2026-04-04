Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи выступит на турнире «Кубок Содружества» в Йошкар-Оле

Комментарии

Чемпион России (2025) российский фигурист Владислав Дикиджи выступит на турнире «Кубок Содружества», в котором примут участие фигуристы из России и Беларуси. Об этом свидетельствует официальная заявка, опубликованная на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдёт с 5 по 8 апреля. Помимо Дикиджи, на турнире выступят многие известные на всероссийском уровне представители танцев на льду: Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

Среди юниоров в числе заявленных участников присутствует серебряный призёр финала Гран-при России Лидия Плескачёва.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android