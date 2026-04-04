«Объелась больше, чем достаточно». Роднина — о своей нынешней роли в фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не видит себя ни в какой роли в фигурном катании на данный момент.

— Если представить, что ваша жизнь сложилась так, что вы сейчас были бы в фигурном катании, то в какой роли могли бы себя представить?

— Я не фантазёр, а реалист. Зачем мне представлять и фантазировать что-то, к чему всё равно никогда не смогу обратиться и чего не смогу воплотить. Мне 76 лет — пускай молодые работают.

Я к этому времени в фигурном катании попробовала всё, что можно, была практически во всех ролях: спортсмен, тренер, судья и руководитель.

Никогда в жизни не хотела постоянно заниматься фигурным катанием. Уже объелась его больше, чем достаточно, — приводит слова Родниной Sport24.