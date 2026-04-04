Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стали известны судьи «Русского вызова» — 2026

Стали известны судьи «Русского вызова» — 2026
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, стартовал турнир «Русский вызов» — 2026. Его судьями стали 10 человек, в число которых вошли артисты и спортсмены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком жюри.

«Русский вызов» — 2026. Список судей: Екатерина Климова, Пелагея, Ильдар Абдразаков, Михаил Коляда, Анна Щербакова, Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Алёна Ахмадуллина и Елизавета Кокорева.

Турнир шоу-программ по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. В прямом эфире его показывает Первый канал. Участниками стали Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Материалы по теме
Пётр Гуменник триумфально победил на «Русском вызове» и заработал больше 5 млн рублей
Live
Пётр Гуменник триумфально победил на «Русском вызове» и заработал больше 5 млн рублей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android