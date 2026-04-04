Стали известны судьи «Русского вызова» — 2026

Сегодня, 4 апреля, стартовал турнир «Русский вызов» — 2026. Его судьями стали 10 человек, в число которых вошли артисты и спортсмены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком жюри.

«Русский вызов» — 2026. Список судей: Екатерина Климова, Пелагея, Ильдар Абдразаков, Михаил Коляда, Анна Щербакова, Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Алёна Ахмадуллина и Елизавета Кокорева.

Турнир шоу-программ по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. В прямом эфире его показывает Первый канал. Участниками стали Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.