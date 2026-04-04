Антон Сихарулидзе высказался о недопуске Бойковой и Козловского на международную арену

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поделился своим мнением относительно соревнований спортивных пар на международной арене и отсутствии российских спортсменов.

Сихарулидзе прокомментировал отстранение после выступления Бойковой и Козловского на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Там тандем представил номер, посвящённый недопуску россиян на международную арену.

«Мне очень близки те эмоции, которые испытывают ребята, когда большие мощные спортсмены, как Саша и Дима, не могут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Это те турниры, где должны выступать сильнейшие спортсмены. Особенно в парном катании нельзя сказать, что сейчас у нас в мире выступают все сильнейшие. Но я уверен, что наши ребята ещё ни раз завоюют медали на крупнейших международных соревнованиях. Мы дождёмся и победим», — сказал Сихарулидзе в эфире Первого канала.