Камила Валиева представила программу на турнире «Русский вызов» — 2026

Участница Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Камила Валиева выступила на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Она открыла второе отделений соревнований номером-посвящением Рудольфу Нурееву. Судьи оценили выступление спортсменки на 19,40 баллов. Это предварительное первое место.

Ранее Валиева выступила в серии шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. ХХ лет на льду». Там Камила катала свою знаменитую программу, поставленную на композицию Мориса Равеля «Болеро».

Турнир шоу-программ по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. В прямом эфире его показывает Первый канал. Участниками стали Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.