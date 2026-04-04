Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов станет отцом. Информация об этом была обнародована во время турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026.

После их с Евгенией Тарасовой выступления ведущий соревнований Алексей Ягудин вручил Морозову подарок от супруги Марии — детскую пинетку. Затем Ягудин сообщил фигуристу радостную новость.

реакция Владимира Морозова на новость об отцовстве Фото: кадр из трансляции

Турнир шоу-программ по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. В прямом эфире его показывает Первый канал. Участниками стали Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.