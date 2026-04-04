Медведева поставила Загитовой самый низкий балл среди судей из мира ФК на «Русском вызове»

Двукратный серебряный призёр ОИ-2018 Евгения Медведева на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026 поставила олимпийской чемпионке — 2018 Алине Загитовой самую низкую оценку среди судей из мира фигурного катания. Вместе с Медведевой низкий балл выставил и Михаил Коляда.

Бывшая спортсменка выступила с программой, посвящённой татарской культуре. Коляда и Медведева решили, что это выступление заслуживает девяти баллов.

оценки Алины Загитовой Фото: кадр из трансляции

Участница Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Камила Валиева также выступила на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Она открыла второе отделение соревнований номером-посвящением Рудольфу Нурееву. Судьи оценили выступление спортсменки на 19,40 баллов.