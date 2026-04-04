Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева поставила Загитовой самый низкий балл среди судей из мира ФК на «Русском вызове»

Алина Загитова
Комментарии

Двукратный серебряный призёр ОИ-2018 Евгения Медведева на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026 поставила олимпийской чемпионке — 2018 Алине Загитовой самую низкую оценку среди судей из мира фигурного катания. Вместе с Медведевой низкий балл выставил и Михаил Коляда.

Бывшая спортсменка выступила с программой, посвящённой татарской культуре. Коляда и Медведева решили, что это выступление заслуживает девяти баллов.

оценки Алины Загитовой

Фото: кадр из трансляции

Участница Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Камила Валиева также выступила на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Она открыла второе отделение соревнований номером-посвящением Рудольфу Нурееву. Судьи оценили выступление спортсменки на 19,40 баллов.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android