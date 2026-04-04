Пётр Гуменник стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026

Российский фигурист, участник Олимпийских игр 2026 года Пётр Гуменник одержал победу в турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026 (29,26 баллов). Гуменник также занял первое место по итогам голосования зрителей, непосредственно присутствующих на шоу. По итогам голосования членов жюри он набрал 19,55 баллов — это вторая позиция.

Второе место досталось Виктории Синициной и Никите Кацалапову (28,84). Тройку сильнейших замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов (28,43).

Турнир шоу-программ по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге. В прямом эфире его показывал Первый канал. Судьями проекта были Екатерина Климова, Пелагея, Ильдар Абдразаков, Михаил Коляда, Анна Щербакова, Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Алёна Ахмадуллина и Елизавета Кокорева.