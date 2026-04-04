Камила Валиева стала первой среди одиночниц на «Русском вызове» — 2026

Фигуристка Камила Валиева заняла первое место в соревнованиях одиночниц на «Русском вызове» — 2026. Она представила программу-посвящение Рудольфу Нурееву.

Лучшими в своих видах также стали Пётр Гуменник (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), а также Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым (танцы на льду).

Общую победу на турнире добыл Пётр Гуменник. Он набрал 29,26 балла. Гуменник также занял первое место по итогам голосования зрителей, непосредственно присутствующих на шоу. По итогам голосования членов жюри фигурист набрал 19,55 балла — это вторая позиция.