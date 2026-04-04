Загитова, Гуменник и Кондратюк получили специальные призы на «Русском вызове»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала обладательницей специального приза на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Она получила награду в номинации «Самый яркий образ» от члена жюри, оперного певца Ильдара Абдразакова.

Пётр Гуменник получил приз зрительских симпатий, певица Пелагея вручила Дарье Садковой приз за лучшее музыкальное решение, прима Большого театра Екатерина Кокорева вручила награду за лучшую хореографию Марку Кондратюку, дизайнер Алёна Ахмадуллина вручила приз за стиль и визуальную эстетику Александре Степановой и Ивану Букину. В номинации за актёрское мастерство лучшими признаны Матвей Ветлугин и Максим Траньков с Татьяной Волосожар, чьи выступления оценила актриса Екатерина Климова.