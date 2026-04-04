Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник отреагировал на победу на «Русском вызове» с программой «Терминатор»

Участник Олимпиады-2026 Пётр Гуменник высказался о своей победе на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026 с программой «Терминатор». Спортсмен набрал 29,26 балла.

– Какие первые впечатления от победы на «Русском вызове»?
– Номер был действительно здоровский, собрали из разных частей такую классную постановку, всё вместе хорошо смотрелось. Спасибо Николаю Юрьевичу Морошкину, Артёму Федорченко, Низаму. Особенно приятно победить благодаря зрителям, которые меня так поддержали, очень было приятно, что в «Юбилейном» меня поставили на первое место зрители, даже запаса хватило, чтобы судейские оценки перекрыть.

– Считаешь себя Терминатором?
– Да, я с детства ассоциирую себя с Терминатором, наконец-таки смог это и на льду показать.

– Твоя идея была катать «Терминатора»?
– Да.

– Неожиданно было победить?
– Честно говоря, неожиданно, да. Я верил в своих зрителей, знал, как в прошлом году, они меня поддержат обязательно. Но что стану абсолютным победителем – я такой сценарий даже не рассматривал, – сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

