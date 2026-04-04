«Казалось, всё прожито». Загитова опубликовала загадочный пост после «Русского вызова»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала пост после турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026, где спортсменка получила от судей 19 баллов. Там же ей выставили самые низкие оценки из числа судей от мира фигурного катания Евгения Медведева и Михаил Коляда.

«Казалось, всё прожито и отпущено. Но иногда прошлое всё же находит способ напомнить о себе. Ничего — я просто улыбаюсь и иду дальше», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Отметим, Загитова стала обладательницей специального приза на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Она получила награду в номинации «Самый яркий образ» от члена жюри, оперного певца Ильдара Абдразакова.