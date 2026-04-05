Бестемьянова: могла бы представить Роднину в нынешнем фигурном катании руководителем

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о том, что трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не занимает руководящие должности в российском фигурном катании.

«Насколько Родниной не хватает в фигурном катании? Фигурное катание очень изменилось. У каждого фигуриста сегодня есть свой опыт, который, конечно, базируется на опыте прошлых поколений. Конечно, такого опыта, как у Ирины Константиновны, нет ни у кого. Такого количества медалей, Олимпийских игр… Родниной приходилось менять партнёра, а это не часто происходит.

Такого опыта нет ни у кого, но у каждого есть свой. Я с огромным уважением отношусь к опыту каждого спортсмена, вне зависимости от того, что он сегодня другой, по сравнению с Родниной.

Уверена, Роднина видит, что происходит в фигурном катании, и по мере своей занятости интересуется. Нет такого, что она вне фигурного катания. Это нельзя убрать — это есть внутри каждого из нас. Любое мнение Родниной очень интересно. Не думаю, что она совсем выключена из фигурного катания.

Могла бы представить Роднину в нынешнем фигурном катании руководителем. У неё огромный опыт, но, думаю, ей это просто не нужно. У Родниной свои задачи, своя интересная жизнь, в которую она погружена. В любом случае мнение Родниной очень важно для фигурного катания», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.