Тарасова рассказала, чьи номера на «Русском вызове» ей понравились

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, чьи номера на минувшем турнире шоу-программ «Русский вызов» ей понравились.

«Петя Гуменник понравился, мне кажется, это было интересно. Понравились Степанова и Букин, в том числе и то, как им поставил программу Илья Авербух. Понравились ещё несколько человек, но задачи запоминать это я перед собой не ставила — просто смотрела на процесс, и это отдельная работа наших спортсменов, хореографов, тренеров. «Русский вызов» — наши соревнования, они стоят в графике российских турниров, и все к нему были готовы, с чем я всех нас поздравляю. Это не проходной турнир — к нему готовился каждый, что было хорошо видно.

Мне в принципе «Русский вызов» нравится — нравится идея творчества. Это не программы, не номера, это большая эмоциональная нагрузка. Разве что всё длилось очень долго, но молодёжь надо приучать смотреть такие соревнования — им дальше фигурное катание нести на своих плечах. Никуда не денешься», — приводит слова Тарасовой ТАСС.