Фигурное катание Новости

Туктамышева заявила, что её номер на «Русском вызове» посвящён проблеме домашнего насилия

Туктамышева заявила, что её номер на «Русском вызове» посвящён проблеме домашнего насилия
Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о тематике своего номера на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026 и объяснила, чем обусловлен выбор.

«Когда я услышала новый альбом Rosalía, особенно трек Berghain, я сразу решила, что обязательно поставлю номер под эту музыку. Там очень сильный вокал, песня невероятно проникновенная.

А когда вслушалась в слова песни — придумала и идею номера: я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. В песне поется про любовь через боль (вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жёстко: «I’ll **** you till you love me»). И эти слова засели у меня в голове.

Я пришла к Илье Авербуху с предложением сделать социальный номер — на тему, о которой обычно не говорят.

В эфире номер объявили как номер про токсичные отношения, но проблема домашнего насилия гораздо более серьёзная. Не все понимают разницу, но она есть — и она огромная. У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит…

Поверьте, от этого страдают гораздо больше женщин, чем нам кажется. Это глобальная проблема, во всём мире женщины боятся говорить об этом — потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на неё все закрывают глаза — и мне кажется это очень несправедливым.

Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми. Они имеют право быть услышанными — и имеют право на защиту.

Конечно, я понимала, что эта тема не совсем в стилистике шоу-турнира. Но эта проблема кажется мне действительно очень серьёзной, поэтому я решила, что это мой шанс привлечь к ней внимание.

Мне было важно об этом сказать — тем способом, которым я умею. О сложных темах надо говорить — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь», — написала Туктамышева у себя в телеграм-канале.

