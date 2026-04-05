«Давно так долго не смотрел телевизор». Плющенко назвал лучшие номера шоу «Русский вызов»

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился впечатлениями от просмотра турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Посмотрел по телевизору «Русский вызов». К сожалению, в этом году не смог присутствовать как член жюри. Спасибо Первому каналу за приглашение. Никак не успевал в Питер. К сожалению. Поздравляю Первый канал и ФФКР с таким крутым турниром! 3 часа пролетели как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор.

Мои фавориты. Мысленные «10» от меня:

Камила Валиева – за искусство на льду.

Никита Кацалапов и Вика Синицина – чувство, нежность, магия в каждом движении ребят.

Таня Волосожар и Макс Траньков – номер топ и спортивная форма Макса и Тани. Все-таки old school до сих пор рулит!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – номер тронул, сложность и чистота исполнения.

Петя был хорош, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается!» – написал Плющенко в своём телеграм-канале.