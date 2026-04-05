Главная Фигурное катание Новости

Максим Траньков раскритиковал систему оценивания на «Русском вызове»

Максим Траньков раскритиковал систему оценивания на «Русском вызове»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в парном катании с Татьяной Волосожар, высказался о системе судейства на минувшем турнире шоу-программ «Русский вызов», где принял участие.

По итогам зрительского голосования Волосожар/Траньков занимали третье место, однако после учёта голосов от судей спустились на 11-ю строчку. Судейский корпус на турнире был разбит на две части: в одном блоке присутствовали деятели искусства, в другом — бывшие фигуристы. Также учитывались голоса присутствовавших в зале зрителей.

«Здорово, что судьи от искусства оценили нашу программу, как и другие стильные программы. Для меня это гораздо важнее, чем оценки судей от фигурного катания. Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение. А представители искусства оценили, хорошие слова сказали, огромное спасибо Екатерине Климовой, одной из моих любимых актрис, для меня важно, что она нас отметила.

Болельщики же не оценивают, а голосуют за своих любимых спортсменов. Им абсолютно неважно, какой номер. Говорю даже не про нашу программу, а про другие – было очень много классных постановок, не только грустных, но и весёлых, и драматических. Например, меня удивила Соня Самодурова с очень классной программой, без музыки под стихи классно придумала. Но в зрительском голосовании побеждает тот, у кого больше болельщиков, мы это видим уже который год. Поэтому тут нет никаких вопросов», — приводит слова Транькова «РИА Новости Спорт».

Пётр Гуменник триумфально победил на «Русском вызове» и заработал больше 5 млн рублей
Пётр Гуменник триумфально победил на «Русском вызове» и заработал больше 5 млн рублей
