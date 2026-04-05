«Уровень лицемерия зашкаливает». Губерниев — о переносе решения ISU по допуску россиян

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) перенести вопрос о возвращении российских спортсменов на международные старты до летнего конгресса организации.

— Хочется спросить — до лета какого года они отложили этот вопрос? Совершенно очевидно, что люди гадят и будут продолжать это делать. Уровень лицемерия уже просто зашкаливает до предела. Так и живём.

— Есть понимание, почему исключение было сделано только на допуск к Олимпиаде?

— У меня нет понимания, я же не пресс‑служба ISU. Может быть, просто кость бросили. Противодействие же тоже большое. К сожалению, в зимних видах спорта всё очень трудно, – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».