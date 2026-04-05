Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Нечто большее, чем просто выступление». Синицина — об итогах «Русского вызова»

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, подвела итоги выступления на шоу-турнире «Русский вызов». Дуэт занял второе место, победителем стал российский фигурист Пётр Гуменник.

«Мы заняли второе место на «Русском вызове»! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, верил и создавал эту особенную атмосферу! Это действительно что-то большее, чем просто выступление — это про энергию, людей и вдохновение.

Да, в этот раз — без коньков. Но именно этот случай дал нам возможность по-новому раскрыться и показать этот прекрасный номер.

Отдельное спасибо нашим постановщикам: Игорю Оршуляку, Татьяне Навке, Татьяне Розновой!» – написала Синицина в своём телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android