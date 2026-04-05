«Больше всех тронул». Жулин оценил прокат Матвея Ветлугина на «Русском вызове»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил программу российского фигуриста Матвея Ветлугина, которую он представил на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Очень понравился Ветлугин. Он был крут, очень крут – больше всех тронул. И понравилось, как Илья Авербух сделал номер для Александры Степановой и Ивана Букина – я не видел его до сегодняшнего дня. Шикарный финал, абсолютно неожиданный», – приводит слова Жулина ТАСС.

Шоу-турнир «Русский вызов» прошёл 4 апреля в Санкт-Петербурге. Матвей Ветлугин занял пятое место на турнире, победителем стал участник Олимпийских игр – 2026 российский фигурист Пётр Гуменник.

