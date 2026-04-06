«Рады закончить сезон на мажорной ноте». Галлямов — о выступлении на «Русском вызове»

Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, опубликовал пост после завершения турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Рады закончить сезон на мажорной ноте! Благодарю болельщиков выше звёзд и обратно», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Шоу-турнир «Русский вызов» прошёл 4 апреля в Санкт-Петербурге. Александр Галлямов и Анастасия Мишина заняли третье место на турнире, второе место занял танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Победителем стал участник Олимпийских игр – 2026 российский фигурист Пётр Гуменник.