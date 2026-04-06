Морошкин опубликовал пост после победы Гуменника на «Русском вызове»

Российский хореограф и бывший фигурист Николай Морошкин, сотрудничающий с чемпионом России и трёхкратным победителем финала Гран-при России Петром Гуменником, опубликовал в телеграм-канале пост после победы своего подопечного на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Выиграли «Русский вызов — 2026». Петра вы все уже видели и увидите много раз. Спасибо большое каждому причастному в постановке нашего номера: Низаму [Алиеву], Артёму [Федорченко], Соне [Касинс] с Сашей [Брегей] и немного мне. Петру — за доверие», — подписал Морошкин публикацию, где показал фото с минувшего турнира и видео с подготовки к нему.

Пётр Гуменник выступил с номером по мотивам фильма «Терминатор» и набрал суммарно 29,26 балла. Он также занял первое место по итогам голосования зрителей, непосредственно присутствующих на шоу. По итогам голосования членов жюри он набрал 19,55 балла — это вторая позиция.