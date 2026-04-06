«У некоторых ребят креатива не хватает». Траньков — о постановках на «Русском вызове»

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Максим Траньков, выступавший в парном катании с Татьяной Волосожар, считает, что на минувшем турнире шоу-программ «Русский вызов» не хватало более креативного подхода к созданию фигуристами номеров.

Волосожар/Траньков по итогам соревнования заняли 11-е место. Победил Пётр Гуменник.

«Развиваться в плане творчества, потому что не все номера были сложными с точки зрения поиска идей. В том числе и те, что получили призы. У некоторых ребят креатива не хватает, с другой стороны, они учатся, катаясь бок о бок с нами, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, с Сашей Степановой и Ваней Букиным. Привожу в пример дуэты, потому что мне это ближе, но побеждать всегда будут одиночники, я это всегда говорил. Возможно, как-то искусственно это изменят, но фигурное катание смотрит в большинстве женская часть населения, а она больше любит мужское одиночное катание.

Круто, что есть смешение поколений, может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» (под эту композицию выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие бронзовыми призёрами турнира. — Прим. «Чемпионата») — это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики и Никиты. Понятно, что Вика вынужденно была без коньков из-за травмы, но они стали украшением турнира. Я слышал, что в раздевалке кто-то из молодых возмущался — вот, она даже на лёд не вышла. Попробуйте сделать так, попробуйте научиться так летать. Судьи это оценили, продюсеры допустили, значит, всё было по правилам», — приводит слова Транькова «РИА Новости Спорт».