Главная Фигурное катание Новости

«Довольно странная история». Бестемьянова — о подборе состава жюри на «Русском вызове»

Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала подбор жюри для шоу «Русский вызов» странной историей, так как это может вызвать предвзятость по отношению к некоторым спортсменам.

«Я про это всё время думаю — как это может быть, что Медведева, которая каталась с Загитовой, судит её катание. Это как-то неправильно. Щербакова вообще младший товарищ Загитовой (смеётся). Это, конечно, довольно странная история, но это выбор телевидения, это их формат, они придумали программу и имеют право делать всё, что им нравится.

Я представила, что бы было, если бы такая программа проходила в Англии или Америке, и кто бы судил такие соревнования. Конечно, были бы приглашены большие звёзды, но более старшего поколения, тем более что в России их много», — цитирует Бестемьянову «РИА Новости Спорт».

