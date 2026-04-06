Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, чем планирует заниматься в межсезонье, отметив, что у него есть много проектов, которые он хотел бы реализовать летом.

«Честно говоря, я ещё так далеко не загадывал. Посмотрим. Думаю, как минимум неделя без катания — съездить куда-нибудь с семьёй в приятное путешествие.

У меня много проектов на лето — не только в фигурном катании, но и за его пределами. Хочу понять, как подойти к этим новым возможностям, о которых, возможно, расскажу позже в межсезонье, когда их объявят. Надеюсь, это поможет открыть спорт с новой стороны и значительно увеличить число людей, которые будут его смотреть и ценить», – приводит слова Малинина пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).