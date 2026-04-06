Галлямов ответил Транькову на критику в адрес их с Мишиной программы на «Русском вызове»

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в адрес их номера на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Траньков ранее намекнул, что постановка Мишиной/Галлямова, где одной из композиций прозвучала песня «Стюардесса по имени Жанна», выглядит слишком просто.

«Макс, на мой взгляд, активные и динамичные программы со сложными спортивными элементами катать энергозатратней, чем лиричные постановки. Да, я понимаю, что для этого нужны душевные чувства и трогательность (чему мы будем больше уделять внимание в следующем сезоне)», — написал Галлямов у себя в телеграм-канале.

Мишина/Галлямов заняли на турнире третье место, Волосожар/Траньков — 11-е.