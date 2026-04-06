«Это было бессознательно». Садкова — о том, как попала в фигурное катание

Серебряный призёр чемпионата России (2025) фигуристка Дарья Садкова рассказала о своих первых шагах в спорте.

«Это было бессознательно. Меня поставила на коньки мама где-то в пять лет. Помню своё первое выступление, у меня было розовое платье с чёрными вставками, я каталась под буги-вуги. И тогда на соревнования ещё поехали мои бабушка с дедушкой, и бабушка мне кинула игрушку – панду, у которого лезвия на лапах. Она у меня до сих пор дома лежит», — сказала Садкова в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

На минувшем финале Гран-при России, который прошёл в Челябинске, Садкова выиграла серебряную медаль. Спортсменка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

