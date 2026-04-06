Акатьева рассказала, как Олимпиада-2010 вдохновила её заняться фигурным катанием

Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева рассказала, как Олимпийские игры – 2010 в Ванкувере (Канада) вдохновили её на занятие фигурным катанием.

«Была Олимпиада в Ванкувере, я смотрела телевизор, ещё совсем маленькая. Меня поразило, как фигуристы могут так быстро кататься, вращаться, выполнять какие-то разные элементы. Девочки в красивых платьях со стразами, с открытыми спинами. У меня тогда была мечта, чтобы у меня было платье с открытой спиной. Я просила маму, чтобы мне подарили коньки, и вот на Новый год мне Дед Мороз принёс коньки, мы пошли на открытый каток около дома во дворе. Там я впервые встала на лёд», – сказала Акатьева в документальном сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.