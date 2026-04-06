Софья Акатьева назвала элемент, который любит делать меньше всего

Чемпионка России (2023) фигуристка Софья Акатьева ответила, какой элемент на тренировках любит делать меньше всего.

— Каждый день есть какая-то цель определённая – отработать утром короткую программу, вечером – произвольную, допустим, потренировать какие-то каскады, что хуже получается.

— Что у тебя хуже получается?

— Да каждый день по-разному на самом деле (смеётся).

— А самое противное что делать?

— Вращения, наверное. Особенно если после дорожки, когда голова уже кружится, устав, — сказала Акатьева в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

В минувшем сезоне Акатьева пропустила практически все турниры, кроме этапа Гран-при в Омске, где заняла восьмое место.