Софья Акатьева назвала элемент, который любит делать меньше всего

Софья Акатьева назвала элемент, который любит делать меньше всего
Чемпионка России (2023) фигуристка Софья Акатьева ответила, какой элемент на тренировках любит делать меньше всего.

— Каждый день есть какая-то цель определённая – отработать утром короткую программу, вечером – произвольную, допустим, потренировать какие-то каскады, что хуже получается.

— Что у тебя хуже получается?
— Да каждый день по-разному на самом деле (смеётся).

— А самое противное что делать?
— Вращения, наверное. Особенно если после дорожки, когда голова уже кружится, устав, — сказала Акатьева в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

В минувшем сезоне Акатьева пропустила практически все турниры, кроме этапа Гран-при в Омске, где заняла восьмое место.

