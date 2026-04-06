Алиса Двоеглазова: в детстве больше ходила на тренировки, чем в садик

Победительница финала Гран-при России — 2026, серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова рассказала, как начинался её путь в этом виде спорта.

«Помню свои первые шаги, как учила базовые упражнения – волчок, флажок. В детстве я больше ходила на тренировки, чем в садик. Мне нравится кататься, нравится прыгать, отрабатывать свои элементы. Выйти покататься, поделать какие-то – для меня это прям получение удовольствия», — сказала Двоеглазова в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Алисе Двоеглазовой 17 лет. Минувший сезон стал для неё дебютным на взрослом уровне.