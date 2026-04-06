«Этих детей надо принять». Тутберидзе — о спортсменах с особым отношением к тренировкам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что существует категория спортсменов, к которым нужен особый подход в связи с их отношением к тренировочному процессу.

«Если ты, допустим, видишь, спортсмен ничего не делает, говоришь: «Ну что ты здесь болтаешься? Иди домой тогда». И они берут свои вещи и уходят домой! Причём как будто бы им так даже проще, чем заставить себя тренироваться. Этих детей надо принять и к ним надо тоже искать подход, как их тренировать», — сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Этери Тутберидзе известна по работе с такими спортсменками, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.