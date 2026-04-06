Алиса Двоеглазова призналась, что не хотела бы жить как обычный подросток

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась размышлениями о своей карьере и жизни вне спорта, отметив, что предпочитает быть профессиональной спортсменкой вместо обычной жизни своих сверстников.

«Если бы меня поставили перед выбором – жить жизнью, которая у меня сейчас, или той, которой живут мои сверстники, естественно, я бы двадцать раз сказала, что жить жизнь, которая у меня сейчас. У меня брат обычный подросток, ходит в школу, после неё приходит, отдыхает, делает уроки. Мне кажется, для меня это было бы просто неинтересно», – сказала Двоеглазова в документальном сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.