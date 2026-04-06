«Ещё не всё показала на льду». Садкова — о сложностях в решении о завершении карьеры

Серебряный призёр чемпионата России (2025) и финала Гран-при России фигуристка Дарья Садкова поделилась, что не готова уходить из профессионального спорта, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться.

«У всех разные бывают проблемы. У кого-то – травмы, из-за которых тяжело тренироваться, и люди каждый день через адскую боль проходят. У меня есть трудности с моей ментальной и психологической составляющей, которые мне также мешают. Наверное, ни одного дня не обходится без размышлений о моём тренировочном процессе, о моём спортивном пути в целом, о соревнованиях, которые у меня были, которые у меня предстоят, о будущем. И мысли иногда очень сильно сбивают с толку, вгоняют в угол. У меня были мысли, что, может, это не мой вид спорта, если у меня не получается.

Почему я не могу уйти? Потому что я люблю фигурное катание. Вот и всё (после этих слов Садкова расплакалась. – Прим. «Чемпионата»). Я понимаю, что я ещё не всё показала на льду, на что я способна», — сказала Садкова в выпуске проекта «Метод Тутберидзе».