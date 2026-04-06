Этери Тутберидзе: всё время говорю: на спорте жизнь не заканчивается

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что учит своих подопечных не зацикливаться на спорте в случае неудач.

«Я всё время говорю: на спорте жизнь не заканчивается. У меня ничего не получилось в спорте. Я реально пыталась, старалась, однако всё шло не так. И травмы, и всё не так было. Не получилось. Но это же не значит, что я дальше в жизни не состоялась. Может быть, у них другой путь в жизни», — сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе».

Этери Тутберидзе известна по работе с такими спортсменками, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Аделия Петросян.