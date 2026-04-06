«Мне не нравится, что он делает». Тарасова отреагировала на резкие высказывания Транькова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поддержала резких высказываний двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, чемпиона мира в парном катании Максима Транькова в адрес жюри и некоторых участников прошедшего ранее турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026.

«Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Всем рассказывать, кому выступать, а кому сидеть. Это вообще не его направление в работе.

У меня нет такого вопроса, как у Транькова. Во-первых, я считаю, что каждый делает то, что может. И когда Женя [Медведева] почувствует в себе силы, она будет выступать. Как она судит? Судит нормально», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».