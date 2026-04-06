Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тутберидзе: я корку чёрного хлеба грызла весь день, когда у меня была проблема с весом

Тутберидзе: я корку чёрного хлеба грызла весь день, когда у меня была проблема с весом
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своём отношении к борьбе с лишним весом.

«Когда у меня была проблема с весом, я корку чёрного хлеба грызла весь день. Я не знаю, может, я психологически больная от этого стала, не знаю. Может, если бы я была бодипозитив, была бы гораздо более здорова. Я не знаю!» — сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Отметим, что Тутберидзе является ведущей реалити-шоу про похудение «Большие девочки». Проект впервые вышел в эфир 9 февраля 2024 года.

Тутберидзе известна по работе с такими титулованными спортсменками, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Аделия Петросян.

