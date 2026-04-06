«Так хочется попробовать себя». Алиса Двоеглазова — о переходе в парное катание

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова призналась, что в будущем серьёзно намерена попробовать себя в парном катании.

«Вообще, в целом хочу долго кататься и пойти потом ещё в парное катание. Мне так хочется попробовать себя. И вот как партнёр кидает в выбросы, и подкрутки над головой. Мне кажется, это что-то уже за гранью вот такого, что мы, например, одиночники, не чувствуем – ощущения полёта, выезда, сделанного прыжка. У меня есть какая-то такая мечта попробовать себя в парном катании, выйти на соревнования и, может быть, даже чего-нибудь достичь», — сказала Двоеглазова в рамках проекта «Метод Тутберидзе» на Okko.

