Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алина Загитова предстанет в роли Клеопатры на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит в роли Клеопатры в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду». Постановку для тура специально поставили Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Команда представила ролик, на котором запечатлён процесс постановки номера Загитовой.

Видео доступно в телеграм-канале TeamTutberidze.

«Клеопатра» — сильная, притягательная и по-настоящему завораживающая. Получилось красиво и очень атмосферно», — подписали видео в Team Tutberidze.

Ледовое шоу Тутберидзе пройдёт этой весной в восьми городах России, в Москве и Санкт-Петербурге будет представлено два показа. Завтра, 7 апреля, команда выступит в Перми.

Все новости RSS

