Шоу Этери Тутберидзе по плану пройдёт в Астане, несмотря на проблемы с арендой арены

Команда шоу «Чемпионы на льду» заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что всё же выступит на «Барыс Арене» в Астане (Казахстан). Ранее сообщалось, что руководство «Барыс Арены» в одностороннем порядке расторгло договор о проведении показа шоу. Тем не менее представители Team Tutberidze боролись до последнего, чтобы шоу состоялось.
«У нас хорошие новости!
Астана, 1 мая встречаемся на ледовом шоу команды Этери Тутберидзе на «Барыс Арене».
Благодарим руководство Казахстана за содействие и помощь в решении всех возникших вопросов.
Дорогие зрители, обязательно приходите, вас ждёт яркое и незабываемое шоу», — говорится в заявлении Team Tutberidze в телеграм-канале.
