Садкова: если опущу руки и уйду, это будет как некое предательство, я просто себя не прощу

Серебряный призёр чемпионата России (2025) в одиночном катании Дарья Садкова рассказала, какое влияние на неё оказывают фанаты её катания.

«Каждый человек в течение своего жизненного пути проходит через многие трудности. Иногда эти трудности бывают такими тяжёлыми, из-за которых хочется не просто бросить всё, а хочется вообще не существовать, чтобы исчезнуть и тебя никогда не было.

Меня не отпускает мысль, что есть люди, которые любят моё катание и любят, как я себя представляю на льду. И даже несмотря на неудачные прокаты, нестабильность, они всё равно продолжают в меня верить, искренне переживать и болеть за меня на соревнованиях. Если я опущу руки и уйду, это будет как некое предательство, я просто не прощу себя, что в какой-то момент бросила всё и не довела до конца.

Мои эмоции, наверное, во многом проявляются. Я не считаю, что это недостаток, что во мне живёт, это мой характер, это то, какая я есть. И я не хочу менять себя», — сказала Садкова в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.