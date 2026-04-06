Алина Загитова: меня можно поздравить, я теперь дипломированный специалист

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что успешно защитила ВКР (выпускную квалификационную работу) в ГЦОЛИФК (Российском университете спорта).

«Насыщенный день у меня сегодня получается. Забыла сказать вам, что меня можно поздравить, я теперь дипломированный специалист. Ну а я сейчас еду к самолёту, завтра будем выступать в Перми. До встречи», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Чуть ранее Загитова опубликовала совместное фото из университета с Алёной Косторной и Анастасией Мухортовой. «Последний рывок», – подписала снимок Алина.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

