Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алина Загитова: меня можно поздравить, я теперь дипломированный специалист

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что успешно защитила ВКР (выпускную квалификационную работу) в ГЦОЛИФК (Российском университете спорта).

«Насыщенный день у меня сегодня получается. Забыла сказать вам, что меня можно поздравить, я теперь дипломированный специалист. Ну а я сейчас еду к самолёту, завтра будем выступать в Перми. До встречи», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Чуть ранее Загитова опубликовала совместное фото из университета с Алёной Косторной и Анастасией Мухортовой. «Последний рывок», – подписала снимок Алина.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

