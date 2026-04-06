Софья Акатьева: стопа периодически выдаёт мне какие-нибудь сюрпризы

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала, что мотивирует её продолжать карьеру, несмотря на серию тяжёлых травм.

«Бывают сложные моменты, когда опускаются руки, когда ты не знаешь, как уже быть, почему ничего не получается. Просто моя стопа периодически выдаёт мне какие-нибудь сюрпризы (улыбается). У меня был повторный перелом. Один раз сломала, потом восстановилась, и повторный тоже был. И, конечно, было сложно, потому что непонятно было, как быть дальше.

Я не знаю, когда у меня пенсия, надеюсь, не скоро (смеётся). Я, на самом деле, хочу очень долго кататься, потому что с каждым годом, сколько катаюсь, нахожу что-то новое и прекрасное в этом виде спорта. Мне хочется продолжать развиваться, насколько смогу это делать, насколько смогу долго кататься, я постараюсь это делать», — сказала Акатьева в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.