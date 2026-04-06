«Получилось 22». Алиса Двоеглазова рассказала о своих самых стабильных четверных прыжках

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова назвала свои самые стабильные прыжки ультра-си.

«Конечно, мне важно понимать, что я катаю. От короткой программы я просто безумно кайфую. От произвольной программы я ещё так не научилась на данный момент, потому что элементы ультра-си… Просто больше начинаю волноваться, и какие-то эмоции не те лезут, которые должны быть именно в этой программе.

Владею я достаточно стабильно, если можно сказать, четверным тулупом и четверным лутцем. Я их очень много демонстрировала на соревнованиях. Я считала, что вместе с шоу, когда мы ездили с Этери Георгиевной [Тутберидзе], получилось 22 четверных тулупа, и это только исполненных на выезд», — сказала Двоеглазова в рамках проекта «Метод Тутберидзе» на Okko.

Материалы по теме
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
